صاروخ يستهدف منزل الفريق ابو رغيف في بغداد

2022/05/04 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء،

بأستهداف منزل مدير وكالة الاستخبارات

والتحقيقات الاتحادية الفريق اول احمد

ابو رغيف، وسط العاصمة بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز،

إن "صاروخاً محلي الصنع، است

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