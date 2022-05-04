اعتقال شخص مشتبه بإطلاقه صاروخاً على بناية سكنية في بغداد

2022/05/04 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الاعلام الأمني، باعتقال شخص تعتقد القوات الامنية بمسؤوليته عن إطلاق صاروخ استهدف بناية سكنية في منطقة أبو نؤاس وسط بغداد.

وقالت الخلية إن الاعتقال جرى قرب ساحة مظفر بمدينة الصدر، بعد أن عثرت القوات الامنية على منصة لإطلاق الصواريخ قرب مركز شرطة الثورة/ حي الأمانة.



وكان مصدر أمنى افاد بسقوط صاروخ محلي الصنع في شقق الطاقة بشارع ابو نؤاس، بعد ان أخطأ هدفه باتجاه المنطقة الخضراء.

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