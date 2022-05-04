وزير الخارجية الإيراني: استمرار الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي

2022/05/04 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، استمرار الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، رغم دخول المفوضات شهرها الثالث.

ونقل موقع المونيتور الأميركي عن عبد اللهيان أن الأمريكيين واضحون بشأن الخطوط الحمراء لإيران.



ولم يوضح الوزير الإيراني تلك الخطوط الحمراء، مبينا ان العقوبات التي تستهدف الحرس الثوري الإيراني أبطأت المحادثات.

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