عاجل | الإعلام الأمني: صاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد وسقط على منازل بالكرادة دون تسجيل خسائر

2022/05/04 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | الإعلام الأمني: الصاروخ انطلق من شرق العاصمة وسقط على منازل بالكرادة دون تسجيل خسائر

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