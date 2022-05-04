غرقاً.. مصرع سائحة في الزاب الصغير بقضاء دوكان

2022/05/04 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجل قضاء دوكان، اليوم الاربعاء، اولى حالات الغرق لهذا الموسم لسائحة من مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وقال مصدر لـ ( بغداد اليوم)، ان "المرأة غرقت ظهر اليوم في الزاب الصغير بقضاء دوكان، فيما تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثتها بعد فترة وجيزة من الغرق".

واضاف ان "الجثة نقلت الى مستشفى دوكان لتنفيذ الاجراءات القانونية ومن ثم الى الطب العدلي في السليمانية، وتعد هذه اولى حالات الغرق في الزاب في هذا الموسم".

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