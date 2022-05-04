2022/05/04 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى اكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الاربعاء، عن كشف هوية ارهابي قتل في مواجهات شمال شرق ديالى.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق ( 40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الاجهزة الامنية نجحت خلال ساعات معدودة من خلال جهود استثنائية في كشف هوية ارهابي قتل في اشتباك في محيط معمل للحصى قرب قرية بروانة في قاطع شمال المقدادية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".واضاف، ان" الارهابي من سكنة احدى القرى ضمن قاطع شمال المقدادية وهو مجند ضمن الخلايا النائمة مؤكدا بان كشف هويته تعد مفاجئة من العيار الثقيل لانها توضح جزء من الية عمل الخلايا النائمة والتي تقف وراء اغلب الهجمات ضد اهداف امنية ومدنية في الاشهر الاخيرة".واشار الى ان" كشف هوية الارهابي ربما تؤدي الى تفكيك خلايا نائمة تنشط في القاطع مؤخرا من خلال التحقيقات الامنية التي لاتزال مستمرة حتى الان".وكان ارهابي قتل في مواجهة مع حراس معمل للحصى في اطراف قرية بروانة شمال قضاء المقدادية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس.

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