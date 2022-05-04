كيف رد الكرملين على سؤال CNN عن احتمال إعلان بوتين التعبئة والحرب على أوكرانيا بـ9 مايو؟

2022/05/04 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى مسؤولون ومحللون غربيون بتصريحات توقعوا فيها إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة في البلاد والحرب على أوكرانيا في الـ9 من مايو/ أيار المقبل.

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