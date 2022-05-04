تقرير: الصناعة النفطية المسبب رئيسي للتلوث البيئي والفقر في العراق

2022/05/04 | 15:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواقب الصراعات المتعددة والتدهور البيئي في محافظة البصرة هو تضاؤل الزراعة.

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