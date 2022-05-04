رغم ارتفاع الأسعار.. مصر

2022/05/04 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت قناة السويس أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي، بحسب ما أعلن قال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، الأحد.وأرجع المحللون ذلك إلى زيادة صادرات دول الخليج العربي من النفط والغاز إلى أوروبا، بسبب الحرب على أوكرانيا وفرض حظر على الغاز الروسي.

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