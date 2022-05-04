الاتحاد الوطني الكردستاني: مبادرة الإطار التنسيقي تحمل رؤية سياسية جيدة

2022/05/04 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثنى الاتحاد الوطني الكردستاني على المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة السياسية.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري في تصريح إن المبادرة تحمل رؤية سياسية جيدة وقراءة واقعية للمشهد العراقي، وهي خطوة مهمة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلادوأضاف أن الاتحاد الوطني يرى أن تطبيق البنود التي وردت في المبادرة، هي السبيل للخروج من الأزمة، لأنه من دون التوافق والحوار بين مختلف القوى لن تخرج من الأزمة الحالية، وقضية الحوار داخل المكون الكردي على منصب رئاسة الجمهورية هو الحل لمنع تشتت البيت الكردي

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