وكالة الاستخبارات تعلن استهداف منزل أبو رغيف بهجوم الكرادة الصاروخي

2022/05/04 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن احباطها استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية كانت محاولة فاشلة تسببت فقط باضرار في سياج المنزل ، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الاطلاق وجار البحث عن الجناه حاليا".

واضافت، ان "القوات الامنية فتحت تحقيق بهذا الموضوع وسيتم انزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد بة تعكير صفو الامن والامان الذي ينعم بة البلد بان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

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