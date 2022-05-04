2022/05/04 | 15:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يوجه بتكريم المفرزة الأمنية التي ضبطت اكثر من 10 كيلو من الكريستال المخدرة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/04 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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