2022/05/04 | 15:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت كيم كارداشيان إلى حفل "ميت غالا" لعام 2022 مرتديةً فستانًا أيقونيًا كان ملكًا لمارلين مونرو.تم تزيين الفستان بأكثر من 6000 قطعة كريستالية مخيطة يدويًا، واشتهر عندما ارتدته مونرو أثناء غنائها أغنية "عيد ميلاد سعيد" لجون إف كينيدي في عام 1962.قالت كارداشيان إنها فقدت 16 رطلاً في 3 أسابيع حتى تستطيع إرتداء الفستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد..كيم كارداشيان ترتدي فستانًا لمارلين مونرو..كيف بدت؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد..كيم كارداشيان ترتدي فستانًا لمارلين مونرو..كيف بدت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).