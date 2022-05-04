بسبب حادثة خفر السواحل.. نائب تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكويت

2022/05/04 | 15:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الجريمة بحق الصياد العراقي عبّرت من جديد عن حجم الحقد.

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