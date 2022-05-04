اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة (30) من الدوري الممتاز

2022/05/04 | 15:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تفتتحُ، اليوم الأربعاء، مبارياتُ الجولة (30) من منافساتِ الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021/ 2022 بإقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ففي ملعبه بالعاصمةِ بَغداد يستقبلُ فريق أمانة بغداد، ضيفه فريقَ نفط ميسان في الساعةِ 3:30 ظهراً.بينما يحتضنُ ملعب اللاعب الساحر أحمد راضي مواجهةَ فريق الزوراء ومستضيفه فريق الكرخ في تمام […]

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