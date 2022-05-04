رصد 24 هزة أرضية خلال شهر نيسان الماضي في العراق والمناطق المجاورة

2022/05/04 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان الماضي.

وأوضحت الهيئة ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو أربعة وعشرين هزة ارضية منها ستة عشر هزة أرضية داخل العراق وهزات أرضية داخل إيران وثلاث هزة ارضية في تركيا، وتراوحت قوة الاحداث الزلزالية بين الدرجيتين والاربع درجات في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين ثمانية الى خمسة وعشرين كيلو متر.

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