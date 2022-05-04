محمد صلاح يثير تفاعلا بعد الكشف عن هوية الفريق الذي يريد مواجهته في نهائي الأبطال

2022/05/04 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اللاعب المصري محمد صلاح تفاعلا واسعا، الثلاثاء، بتصريحه بعد الفوز على فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتعبير عن رغبته باللعب أمام ريال مدريد في النهائي

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