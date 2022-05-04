قريبا.. نقابة الصيادلة تتحدث عن اجراء يخص ملف أسعار الأدوية

2022/05/04 | 16:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقابة عملت على مسألة استقرار الأسعار .

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