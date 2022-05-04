العاصفة الترابية تصل النجف

2022/05/04 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

ضربت، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية محافظة النجف الاشرف.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان "عاصفة ترابية ورياح قوية ضربت محافظة النجف حيث تسببت بانعدام الرؤية على الطرق الخارجية".

هذا وكثرت في الأيام الأخيرة العواصف الترابية التي تضرب بغداد وبقية المحافظات الأخرى، مع قلة التشجير في الشوارع الرئيسة وأطراف المناطق.

وعزت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق، كثرة العواصف الترابية إلى قلة حدوث الأمطار، والتصحر، الذي يضرب البلاد بشكل عام.

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