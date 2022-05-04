الاتحاد الوطني يعلق على مبادرة الإطار التنسيقي: الحل الوحيد للأزمة السياسية

2022/05/04 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأربعاء، ان مبادرة الإطار التنسيقي هي الحل الوحيد للأزمة السياسية.وقال سورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الجميع يعلم انه لا يستطيع اي طرف سواء كان الإطار او التيار الذهاب منفردا بتشكيل الحكومة".واضاف ان "مبادرة الإطار التنسيقي جاءت بالتشاور مابين الاطار والاتحاد الوطني بحكم العلاقة والاتفاقات بينهما حيث تعتبر هذه المبادرة هي الحل الوحيد للأزمة السياسية".وتابع سورجي، انه "يتوجب على جميع الكتل السياسية التنازل عن سقف المطالب العالية بهدف فتح النفق المسدود والذهاب باتجاه تشكيل الحكومة".

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