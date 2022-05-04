تحولات دراماتيكية في توجهات المجتمع السويدي - عبدالله عطية شناوة

2022/05/04 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة على مقربة أربعة أشهر ونيف من الأنتخابات العامة والمحلية السويدية يتوفر ما يكفي من المعطيات لترجيح أنتصار حاسم لليمين واليمين المتطرف السويدي ذو الجذور العنصرية.



ولا يتوقع أن يتمكن الخضر (( Miljöpartiet de gröna ))، ولا حزب اليسار (( Vänsterpartiet )) ذو الجذور الشيوعية من تقديم دعم يمكن الحزب الديمقراطي الأجتماعي (( Socialdemokraterna )) من الأحتفاظ بموقع قيادة المجتمع والدولة السويدي ......





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