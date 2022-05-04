أزدحام خانق في السعودية.. تكدس مسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يثير ردود فعل سلبية ومطالبات بالمحاسبة

2022/05/04 | 16:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تأخر 10 رحلات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إلى حالة من تكدس عدد كبير من المسافرين عند الصالة الشمالية للمطار، حسبما ذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية الأربعاء

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