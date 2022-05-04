اجتماع موسع يناقش رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية

2022/05/04 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

احتضنت سلطة الطيران المدني العراقي، الأربعاء، الاجتماع الموسع مع المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوربية EASA، مع الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ومختصين فنيين عبر تقنية الاتصال المرئي WebEx.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني الكابتن نائل سعد عبد الهادي، بحسب بيان للسلطة، إن "الاجتماع ناقش التقدم الحاصل في مجال الإجراءات الفنية الخاصة بالسلامة الجوية لسلطة الطيران المدني العراقي وكذلك شركة الخطوط الجوية العراقية، إضافةً إلى مناقشة الإجراءات التصحيحية التي تمت بجهود مشتركة من أجل رفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية".

من جانبه، بين مدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي، أن "الخطوط الجوية العراقية عملت وبشكل متواصل مع المعنيين والمختصين في سلطة الطيران المدني والجانب الأوربي على استكمال جميع المتطلبات الدولية لرفع الحظر مما سيتيح ذلك للطائر الأخضر من التحليق مجدداً في أجواء القارة الأوربية".

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