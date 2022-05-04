2022/05/04 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة التصنيع الحربي دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والأعتدة الخفيفة إلى الخدمة والتحرك نحو تجميع طائرات قتالية وتصنيع أخرى للمراقبة، فيما أشارت إلى إبرام مذكرات تفاهم مع عدة دول لتدعيم عملية صناعة السلاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("توطين صناعة الأسلحة".. العراق يعلن بدء تصنيع طائرات مقاتلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("توطين صناعة الأسلحة".. العراق يعلن بدء تصنيع طائرات مقاتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).