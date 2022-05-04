الاطار التنسيقي يطلق مبادرة من تسع نقاط تمنع الصدر من اعلان حكومة اغلبية وطنية

2022/05/04 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- عبدالحسين غزال فيما ينتظر المشهد السياسي العراقي انقضاء المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسيقي التي تنتهي في التاسع من شهر شوال الجاري لتشكيل الكتلة الاكبر المفضية لاعلان الحكومة، اطلق الاطار التنسيقي اليوم الاربعاء مبادرة من تسع نقاط دارت في نفس مضامين المبادرات والتصريحات السابقة في منع تكوين اغلبية سياسية وطنية […]

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