الصحة تسجل 65 إصابة جديدة بكورونا

2022/05/04 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 179 شخصاً للشفاء".وأضاف البيان، أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ عددهم 755".

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