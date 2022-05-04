مقتل ثلاثة اشخاص بينهم اب ونجله بنزاع عشائري في ميسان 

2022/05/04 | 16:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ميسان… أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان ثلاثة اشخاص بينهم اب ونجله قتلوا بنزاع عشائري في محافظة ميسان.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “نزاعا عشائريا وقع في ناحية العزير شرقي ميسان ادى الى مقتل 3 اشخاص بينهم اب وابنه وسط حالة من التوتر تسود المنطقة”.واضاف المصدر،ان” ارتالا من قوات سوات بدأت بالتدفق الى […]

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