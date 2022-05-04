بيان صادر من خلية الاعلام الامني حول سقوط صاروخ كاتيوشا على منطقة الكرادة

2022/05/04 | 16:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الاربعاء ، في بيان "إن جماعة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة ببغداد، بصاروخ نوع كاتيوشا، ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية.

وافادت " انه قد تبين أن هذا الصاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد، في حين شرعت الجهات المختصة بفتح تح...

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