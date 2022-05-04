من سيكتسح العالم بوتين أم بتكوين؟! - آزاد أحمد علي

2022/05/04 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي سمة العالم الأساسية هي التغيير، لا شيء ثابت، ولا يمكن لظاهرة أو هيكل مادي أو منظومة فكرية أو معنوية أن تبقى جامدة وخالدة في مواجهة المتغيرات.



الخلاف والاختلافات بصدد هذه الحقيقة ظلت منصبة على درجة التغيير.



فالعالم تغير كثيراً، وسيتغير أكثر بدون أدنى شك.



وليست هنا المعضلة، وانما في أن نصف مشكلات مجتمعاتنا بدون مبالغة ظلت منصبة على البحث في درجات التغيير لهذا العالم القائم، فتم التركيز على تجاوز الم ......





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