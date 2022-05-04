الصراع في أوكرانيا ومهمة الشيوعيين! - توما حميد

2022/05/04 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد ليس هناك شك بان العالم الرأسمالي يمر بتحولات عظيمة؛ حيث يشهد انتهاء معادلات القطب الواحد وبروز اقطاب جديدة وخاصة قطب يتمحور حول الصين وروسيا والى حد معين الهند، ناهيك عن تصدع كبير في أوربا لا يسير على المدى المتوسط تحت ظل أمريكا، وتحديداً فرنسا.



ان فقدان القطب الغربي بقيادة أمريكا بعضا من مكانته الاقتصادية والايدولوجية والسياسية واضح جدا.هناك حاليا صراع حاد ومكثف وشامل ومتعدد الاوجه بين ال ......





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