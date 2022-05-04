معارك عنيفة باسناد الطيران والسفن الروسية في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية 

2022/05/04 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا),-(أ ف ب) – قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو الأربعاء إن مجمع آزوفستال في المدينة يشهد “معارك عنيفة”، بعد قليل من تأكيد موسكو أنها لا تشن هجومًا على المصنع الضخم الذي يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون.وقال بويتشنكو للتلفزيون الأوكراني “للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال اليوم… فقدنا الاتصال بالرجال.لا يمكننا معرفة […]

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