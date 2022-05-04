شاهد.. قصف أوكراني يسبب حريقا هائلا بمستودع نفط في دونيتسك

2022/05/04 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر حريق في مستودع نفط بمدينة ماكييفكا في منطقة دونيتسك الانفصالية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

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