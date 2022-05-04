2022/05/04 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KWocDs22-bo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة الاطار.. الفصائل تنتقل الى مرحلة 9 في 9 لتجنب نزع السلاح وفضيحة ملف الفضائيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبادرة الاطار.. الفصائل تنتقل الى مرحلة 9 في 9 لتجنب نزع السلاح وفضيحة ملف الفضائيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).