2022/05/04 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عددَ إجازات العمل الممنوحة خلال العامي 2021 و2022، مبينةَ أن الرسوم التي تؤخذ على تصريح العمل للعمالة الأجنبية تبلغ 250 ألف دينار.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض لوكالة الأنباء الرسمية، إن "عددَ العمال الأجانب في العراق الذين منحتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجازات عمل خلال العامين 2021 و2022 بلغ 30 ألف عامل تقريباً".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الداخلية/ دائرة الإقامة لمحاسبة المخالفين لشروط الإقامة من العمال الأجانب وإحالتهم الى محاكم العمل".

وتابع، أن "الرسوم التي تؤخذ على تصريح العمل للعمالة الأجنبية تبلغ 250 ألف دينار فقط"، لافتاً الى أن "دائرة الاقامة تستقطع ايضاً مبالغ أخرى من العمال الوافدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم تبلغ رسوم تصريح العمل للعمالة الأجنبية في العراق؟) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم تبلغ رسوم تصريح العمل للعمالة الأجنبية في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).