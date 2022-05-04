السوريون في تركيا.. خلفيات

2022/05/04 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 7 سنوات وبينما كانت الحرب في سوريا على أشدها عَبر الشاب السوري "عبد الكافي" إلى الأراضي التركية عندما "كان الباب مفتوحا"، كغيره من آلاف السوريين من أفرادٍ وعائلات.

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