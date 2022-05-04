العراق يعلن بدء تصنيع طائرات مقاتلة

2022/05/04 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية،

الأربعاء، دخول خطوط إنتاجية جديدة

لصناعة الأسلحة والعتاد الخفيف إلى

الخدمة، وسعيها نحو تجميع طائرات

قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة، بحسب ما

أفادت وكالة الأنباء العراق

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