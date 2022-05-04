2022/05/04 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي

لفيروس كورونا في العراق.

وسجلت الوزارة اليوم 65 اصابة مقارنة بـ40

يوم امس.

وانخفضت الوفيات من حالة واحدة يوم امس

الى صفر اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع باصابات كورونا وحالات الوفاة صفر في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع باصابات كورونا وحالات الوفاة صفر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).