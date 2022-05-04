2022/05/04 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:10

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