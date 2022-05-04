محافظة عراقية تخسر مليون م3 من المياه في ساعات

2022/05/04 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى اكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الاربعاء، بان ديالى خسرت مليون م3 من المياه في غضون ساعات.وقال عضو مجلس ناحية مندلي السابق( 90كم شرق بعقوبة) حيدر المندلاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية صوب وديان عميقة تقع بين ناحيتي مندلي وقزانية في الايام الاخيرة تقدر كميتها باكثر من مليون م3 وهي كمية جيدة قادرة على ان تسعف مناطق الحدود في موسم الجفاف وتوفر الحد الادنى من المياه لالاف الاسر".واضاف المندلاوي،ان" كل المياه المتدفقة صوب وديان الحدود ذهبت هدرا دون اي استفادة لعدم وجود قدرة على تخزينها لافتا الى ان السيول الموسمية تصل كمياتها في بعض الاحيان الى عشرات الملايين من الامتار لكن مستوى الاستفادة منها محدود للغاية مؤكدا ضرورة وضع خطة شاملة للاستفادة من سيول الحدود التي يمكن ان تخلق وضع مغاير للجفاف وتعيد احياء مثلث اخضر يمتد لمئات الالاف من الدونمات بين مندلي وقزانية وبلدروز".واشار الى ان" خسارة ديالى مليون م3 من المياه في ساعات علامة استفهام كبيرة تستدعي جهد حكومي في استثمار اي قطرة ماء خاصة وان المحافظة بشكل عام في ازمة جفاف قاسية مستمرة منذ اشهر".

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