2022/05/04 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -عبدالحسين غزال اكدت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الفريق احمد ابو رغيف بصاروخ كاتيوشا في العاصمة بغداد.وكان ابو رغيف رئيسا للجنة التحقيق العليا التي شكلها مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة لمكافحة الفساد وملاحقة صفقات الفاسدين قبل الغاء لجنته بقرار قضائي وقال مصدر امني لمراسل -الزمان – ان الصاروخ اصاب الجدار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي على منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي على منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).