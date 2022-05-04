حرس الحدود يحبط محاولة تهريب عشرات الأغنام

2022/05/04 | 17:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتمت إحالة المتهم مع المواد المضبوطة على الجهات المختصة.

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