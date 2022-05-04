تقرير: الجوع في العالم يصل إلى مستويات مروعة

2022/05/04 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، وصول عدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشكل يومي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، قائلة إنها تتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات "جديدة مروعة" مع الأضرار التي تسببها الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء عالميا.

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