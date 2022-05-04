2022/05/04 | 17:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3e_HMrTaiT0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الصاحب: الجهات المتورطة بقصف منزل ابو رغيف تثير الفوضى وتعطل سير العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الصاحب: الجهات المتورطة بقصف منزل ابو رغيف تثير الفوضى وتعطل سير العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).