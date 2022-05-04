"البنتاغون": واشنطن لا تستطيع السيطرة على مصير الأسلحة المقدمة لأوكرانيا

2022/05/04 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ،

أن "واشنطن لا تستطيع السيطرة على مصير

الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا"،

مشيراً إلى أنها "مضطرة للاعتماد على

كييف في هذا الأمر".

وقال أوستن خلال جلسة استماع في

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