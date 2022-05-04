2022/05/04 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الإطار التنسيقي والمستقلين.

وقال الصدر في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) إنه "بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر تم تحديد في العملية السياسية ثلاثة أطراف".

أدناه نص التغريدة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة إلى الإطار التنسيقي والمستقلين.. الصدر يحدد ثلاثة أطراف في العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة إلى الإطار التنسيقي والمستقلين.. الصدر يحدد ثلاثة أطراف في العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).