التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

2022/05/04 | 17:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.ويستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي، خط الوسط: لوكا […]

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