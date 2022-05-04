2022/05/04 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنسيقي يأمل من القوى وضع معالجات للأزمة دون قيود مسبقة الديمقراطي الكردستاني يؤكد التعامل بإيجابية مع حلول فك الإنسداد السياسي بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في تحالف انقاذ وطن،انه يتعامل بايجابية مع كل ما تطرحه القوى والتيارات بشأن انهاء الازمة وفك الانسداد السياسي .وقال المتحدث بأسم الحزب مهدي […]

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