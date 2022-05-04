2022/05/04 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تباشر بصيانة وحدات متضررة جرّاء العواصف الترابية الأنواء: الطقس يتأثر بإمتداد منخفض خماسيني قادم من افريقيا بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، تعرض البلاد لموجة غبار جديدة ،هي الثانية خلال اسبوع واحد ،مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر الطقس بإمتداد منخفض جوي خماسيني قادم من شمال […]

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