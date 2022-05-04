الصدر يؤكد انّ تحالف انقاذ وطن هو الكتلة الاكبر وراعي الأغلبية الوطنية مانحاً زخماً للمستقلين

2022/05/04 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان ثلاثة اطراف يمكن ان تتكفل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مؤكدا ان تحالف انقاذ وطن هو الكتلة الاكبر وراعي الاغلبية الوطنية

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