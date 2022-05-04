يوم استقلالهم يوم نكبتنا - شوقية عروق منصور

2022/05/04 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور – يوم استقلالهم يوم نكبتنا - هل الذاكرة تتقاعد ، تصاب بترهل الزمن ؟؟ كان هذا هو السؤال الذي يتفجر ينبوعاً كلما اقترب يوم الاستقلال – يوم النكبة – حيث في هذا اليوم لا تنهال فقط الصور البائسة للفلسطينيين الذين رحلوا وهم في حالات الذعر والخوف ، هجروا وطردوا من بيوتهم وقراهم ومدنهم تاركين كل شيء ، فقط النجاة بأرواحهم ، وكلما شاهدنا صور الخيام والعيون التي تجمدت على جهات الانتظار ، تنتظر مجيء الجي ......





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